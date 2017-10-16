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Правительство РФ поменяло очередность погашения просроченных потребкредитов

УрБК, Москва, 16.10.2017. Правительство РФ одобрило законопроект, меняющий очередность платежей по просроченным потребительским кредитам, говорится в сообщении на сайте кабинета министров.



Как сообщалось, подготовленные Минюстом изменения в статью 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» были одобрены 9 октября 2017 года на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.



Сейчас требования об уплате неустойки по потребительскому кредиту погашаются раньше процентов за текущий период платежей, суммы основного долга и иных платежей. Такая очередность, по мнению Минюста, ставит заемщиков в худшее положение по сравнению с предпринимателями, к которым применяется общий порядок, предусмотренный статьей 319 ГК РФ. Эта статья не допускает установления более высокого приоритета требований по уплате неустойки перед требованиями по погашению основного долга и процентов по нему.



«В условиях действующего регулирования в ситуации, когда в результате снижения дохода заемщика уплачиваемых им сумм хватает лишь на уплату неустойки (штрафов, пени) и процентов за пользование денежными средствами, размер его основного долга не сокращается. Предложенное регулирование, напротив, установит благоприятную для заемщика очередность погашения требований по договору потребительского кредита (займа), который заинтересован в том, чтобы как можно быстрее погашалась его задолженность по основному долгу, поскольку это ведет к уменьшению суммы уплачиваемых процентов за пользование денежными средствами», — говорилось в пояснительной записке к законопроекту.



Поправки также устанавливают, что очередность погашения задолженности заемщика не может быть изменена соглашением сторон.

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