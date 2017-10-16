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Экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на ММК превысил 400 млн рублей
16 октябрь 2017 (11:25)
УрБК, Магнитогорск, 16.10.2017. За 9 месяцев 2017 года экономический эффект от внедренных рационализаторских предложений на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) составил 413,8 млн руб., что на 18% больше уровня аналогичного периода прошлого года (339,2 млн руб.). Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.
Всего за 9 месяцев было подано более 4 тыс. идей, из которых одобрено к внедрению 2 тыс. 673, что составляет 61,8% от поданных предложений. Аналогичный показатель в 2016 году был на уровне 57,4%, что свидетельствует о росте качества проработки подаваемых идей их авторами. Выплаченное авторское вознаграждение за подачу идей превысило 15 млн руб. Четверть рассмотренных цеховыми комиссиями идей касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности
«Руководство ММК уделяет большое внимание развитию системы изобретательства и рационализации, привлечению к техническому творчеству максимального числа работников компании. Благодаря рационализаторским предложениям сотрудников повышается эффективность производства, снижаются затраты, уменьшается расход материально-технических и энергетических ресурсов, повышается безопасность труда, решаются экологические вопросы. Начиная с 2015 года, на ММК разработана и развёрнута новая комплексная система внедрения рационализаторских предложений, дающая возможность каждому работнику предприятия участвовать в рационализаторской деятельности», — говорится в сообщении.
На предприятии действует гибкая система стимулирования и поощрения рационализаторов. С 2016 года на ММК функционирует мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», разработанное на платформах Android и iOS. Приложение позволяет подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий не только посредством персонального компьютера, но и с помощью мобильного телефона.
Всего за 9 месяцев было подано более 4 тыс. идей, из которых одобрено к внедрению 2 тыс. 673, что составляет 61,8% от поданных предложений. Аналогичный показатель в 2016 году был на уровне 57,4%, что свидетельствует о росте качества проработки подаваемых идей их авторами. Выплаченное авторское вознаграждение за подачу идей превысило 15 млн руб. Четверть рассмотренных цеховыми комиссиями идей касались вопросов охраны труда и промышленной безопасности
«Руководство ММК уделяет большое внимание развитию системы изобретательства и рационализации, привлечению к техническому творчеству максимального числа работников компании. Благодаря рационализаторским предложениям сотрудников повышается эффективность производства, снижаются затраты, уменьшается расход материально-технических и энергетических ресурсов, повышается безопасность труда, решаются экологические вопросы. Начиная с 2015 года, на ММК разработана и развёрнута новая комплексная система внедрения рационализаторских предложений, дающая возможность каждому работнику предприятия участвовать в рационализаторской деятельности», — говорится в сообщении.
На предприятии действует гибкая система стимулирования и поощрения рационализаторов. С 2016 года на ММК функционирует мобильное приложение по сбору идей «Эволюция», разработанное на платформах Android и iOS. Приложение позволяет подавать идеи на рассмотрение экспертных комиссий не только посредством персонального компьютера, но и с помощью мобильного телефона.
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