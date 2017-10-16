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Центробанк утвердил план санации Бинбанка

УрБК, Москва, 16.10.2017. Банк России утвердил план санации Бинбанка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«Банк России утвердил план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «Бинбанк», которым предусмотрены докапитализация банка и предоставление ему средств на поддержание ликвидности, что повысит его финансовую устойчивость и будет способствовать дальнейшему развитию кредитной организации», — указано в сообщении.



Напомним, что 30 августа 2017 года началась санация банка ФК «Открытие», а 21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. В обоих случаях основным инвестором банков станет сам регулятор с использованием средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС).



Позднее, 12 октября, зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что на финансовое оздоровление санируемых Бинбанка и ФК «Открытие» потребуется от 800 до 820 млрд руб.

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