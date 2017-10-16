Новости дня
В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о попытке хищения у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд рублей
16 октябрь 2017 (10:43)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Кемпеля, который признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Установлено, что А. Кемпель в ноябре-декабре 2014 года вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств коммерческого банка «Кольцо Урала» путем ввода компьютерной информации.
Через своих знакомых он подыскивал юрлица и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в ООО КБ «Кольцо Урала» и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт) этого же банка, а также платежные карты физических и юридических лиц. После чего Кемпель и неизвестный, используя полученный pos-терминал и имеющиеся в их распоряжении платежные карты, оформленные на не установленных следствием лиц, действуя совместно и согласованно, произвели ряд финансовых операций по оплате товара и по возвращению денежных средств на счета находящихся в их распоряжении платежных карт.
Так, 29 января 2015 года злоумышленники противоправно ввели в автоматизированную платежную систему информацию о перечислении на счет находящейся в их распоряжении платежной карты денежных средств в сумме свыше 1,4 млрд руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На следующий день сотрудниками ООО КБ «Кольцо Урала» компьютерная информация об указанной незаконной финансовой операции выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.
Затем, 2 марта 2015 года, Кемпель и неизвестный аналогичным образом ввели в автоматизированную платежную систему компьютерную информацию по заведомо незаконному перечислению на свои карты свыше 40,7 млн руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На основании введенной информации с корреспондентского счета ООО КБ «Кольцо Урала» денежные средства в сумме свыше 29,1 млн руб. перечислены на счет платежной карты, находящейся в распоряжении Кемпеля. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку 3 марта сотрудниками банка компьютерная информация о незаконных финансовых операциях выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Кемпеля к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск. Приговор суда не вступил в законную силу.
Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.
Установлено, что А. Кемпель в ноябре-декабре 2014 года вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств коммерческого банка «Кольцо Урала» путем ввода компьютерной информации.
Через своих знакомых он подыскивал юрлица и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в ООО КБ «Кольцо Урала» и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт) этого же банка, а также платежные карты физических и юридических лиц. После чего Кемпель и неизвестный, используя полученный pos-терминал и имеющиеся в их распоряжении платежные карты, оформленные на не установленных следствием лиц, действуя совместно и согласованно, произвели ряд финансовых операций по оплате товара и по возвращению денежных средств на счета находящихся в их распоряжении платежных карт.
Так, 29 января 2015 года злоумышленники противоправно ввели в автоматизированную платежную систему информацию о перечислении на счет находящейся в их распоряжении платежной карты денежных средств в сумме свыше 1,4 млрд руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На следующий день сотрудниками ООО КБ «Кольцо Урала» компьютерная информация об указанной незаконной финансовой операции выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.
Затем, 2 марта 2015 года, Кемпель и неизвестный аналогичным образом ввели в автоматизированную платежную систему компьютерную информацию по заведомо незаконному перечислению на свои карты свыше 40,7 млн руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На основании введенной информации с корреспондентского счета ООО КБ «Кольцо Урала» денежные средства в сумме свыше 29,1 млн руб. перечислены на счет платежной карты, находящейся в распоряжении Кемпеля. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку 3 марта сотрудниками банка компьютерная информация о незаконных финансовых операциях выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.
Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Кемпеля к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск. Приговор суда не вступил в законную силу.
Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области вынесен приговор мужчине, похитившему около 5 млн рублей у ОАО «Институт реакторных материалов»
- ООО «КБ «Кольцо Урала» продолжает акцию по бесплатному зачислению средств на карты MasterCard и Maestro
- Сотрудники ЗАО «РТК» осуждены за кражу у работодателя свыше 1,2 млн рублей
- ООО КБ «Кольцо Урала»: держателям банковских карт необходимо быть осторожнее
- Бухгалтер ОАО «Тагилбанк» осуждена на полтора года за хищение денежных средств банка
Loading...