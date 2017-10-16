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В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о попытке хищения у банка «Кольцо Урала» 1,4 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Александра Кемпеля, который признан виновным в покушении на мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что А. Кемпель в ноябре-декабре 2014 года вступил с неустановленным следствием лицом в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств коммерческого банка «Кольцо Урала» путем ввода компьютерной информации.



Через своих знакомых он подыскивал юрлица и индивидуальных предпринимателей, имеющих расчетные счета в ООО КБ «Кольцо Урала» и pos-терминалы (устройства для приема к оплате банковских карт) этого же банка, а также платежные карты физических и юридических лиц. После чего Кемпель и неизвестный, используя полученный pos-терминал и имеющиеся в их распоряжении платежные карты, оформленные на не установленных следствием лиц, действуя совместно и согласованно, произвели ряд финансовых операций по оплате товара и по возвращению денежных средств на счета находящихся в их распоряжении платежных карт.



Так, 29 января 2015 года злоумышленники противоправно ввели в автоматизированную платежную систему информацию о перечислении на счет находящейся в их распоряжении платежной карты денежных средств в сумме свыше 1,4 млрд руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На следующий день сотрудниками ООО КБ «Кольцо Урала» компьютерная информация об указанной незаконной финансовой операции выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.



Затем, 2 марта 2015 года, Кемпель и неизвестный аналогичным образом ввели в автоматизированную платежную систему компьютерную информацию по заведомо незаконному перечислению на свои карты свыше 40,7 млн руб. в качестве оплаты возврата товара (отказа от услуг). На основании введенной информации с корреспондентского счета ООО КБ «Кольцо Урала» денежные средства в сумме свыше 29,1 млн руб. перечислены на счет платежной карты, находящейся в распоряжении Кемпеля. Однако преступление не было доведено до конца, поскольку 3 марта сотрудниками банка компьютерная информация о незаконных финансовых операциях выявлена и заблокирована, перечисление денежных средств произведено не было.



Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил Александра Кемпеля к наказанию в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В связи с тем, что подсудимый не явился на оглашение приговора, он объявлен в розыск. Приговор суда не вступил в законную силу.



Материалы уголовного дела в отношении неустановленного лица выделены в отдельное производство.

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