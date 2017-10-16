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Иракская армия напала на позиции курдов

Иракская армия начала операцию по установлению контроля над нефтяными полями и военными базами в провинции Киркук. Об этом сообщает агентство Reuters.



Как сообщает государственное телевидение Ирака, правительственным войскам удалось занять обширные территории без сопротивления курдских отрядов пешмерга. Власти Курдистана опровергают это утверждение.



Президент Курдистана Масуд Барзани приказал формированиям пешмерга не открывать огонь по армии Ирака, однако разрешил отвечать на обстрелы.

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