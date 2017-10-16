Дайджест
Иракская армия напала на позиции курдов
16 октябрь 2017 (10:27)
Иракская армия начала операцию по установлению контроля над нефтяными полями и военными базами в провинции Киркук. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как сообщает государственное телевидение Ирака, правительственным войскам удалось занять обширные территории без сопротивления курдских отрядов пешмерга. Власти Курдистана опровергают это утверждение.
Президент Курдистана Масуд Барзани приказал формированиям пешмерга не открывать огонь по армии Ирака, однако разрешил отвечать на обстрелы.
Как сообщает государственное телевидение Ирака, правительственным войскам удалось занять обширные территории без сопротивления курдских отрядов пешмерга. Власти Курдистана опровергают это утверждение.
Президент Курдистана Масуд Барзани приказал формированиям пешмерга не открывать огонь по армии Ирака, однако разрешил отвечать на обстрелы.
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