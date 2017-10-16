Дайджест
Актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни
16 октябрь 2017 (10:27)
Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня.
Собеседник «Ленты.ру» уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.
По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня.
Собеседник «Ленты.ру» уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Московском метро умер пассажир
- В Москве скончался народный артист России Феликс Антипов
- В Москве во время игры в футбол умер подросток
- Умер Раджеш Кханна, носивший титул «первой суперзвезды» Болливуда
- Скончался известный актер Владислав Галкин
Loading...