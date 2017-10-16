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Актер Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни

16 октябрь 2017 (10:27)

Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня.

Собеседник «Ленты.ру» уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.

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