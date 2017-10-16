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Известного режиссера обвинили в новых преступлениях

Лондонская полиция объявила, что уголовное дело, заведенное на известного режиссера Харви Вайнштейна, за прошедшие четыре дня расширилось от одного до четырех эпизодов, по которым продюсер проходит подозреваемым. Об этом сообщает Variety.



Очередное заявление на Вайнштейна поступило накануне. Британка, чье имя следствие пока не раскрывает, обвинила голливудского продюсера в трех изнасилованиях. По ее словам, он дважды нападал на нее в Вестминстере — в 2010 и 2011 годах, а в третий раз надругался над ней в 2015-м, уже в другом лондонском районе Кэмден.



Формально повод для начала собственного расследования лондонской полиции дало поступившее 11 октября заявление британской актрисы Лизетт Энтони о том, что Вайнштейн изнасиловал ее в конце 1980-х. Вскоре артистка, известная по главной роли в мыльной опере «Холлиокс» и множеству других проектов на британском ТВ, рассказала прессе, что на протяжении всех этих лет боялась говорить о пережитом. О том, что продюсер «Влюбленного Шекспира» и «Убить Билла» изнасиловал Энтони, знали только двое самых близких ее друзей.

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