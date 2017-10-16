Дайджест
Немецкие солдаты разгромили литовский бар
16 октябрь 2017 (10:26)
Пьяные немецкие военнослужащие из миссии НАТО устроили потасовку в баре литовского города Рукла, после чего одному солдату потребовалась госпитализация. Об этом сообщает Spiegel.
Инцидент произошел несколько недель назад. У отдыхающих в баре ночью солдат завязался спор, быстро перетекший в «дикую драку», отмечает Spiegel. Двоих дебоширов удалось разнять их сослуживцам, а затем на место прибыла полиция города. Одного бойца отправили в местный госпиталь, остальных военнослужащих вернули в казарму.
5 июля сообщалось, что в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.
Инцидент произошел несколько недель назад. У отдыхающих в баре ночью солдат завязался спор, быстро перетекший в «дикую драку», отмечает Spiegel. Двоих дебоширов удалось разнять их сослуживцам, а затем на место прибыла полиция города. Одного бойца отправили в местный госпиталь, остальных военнослужащих вернули в казарму.
5 июля сообщалось, что в литовском городе Йонава неизвестные избили четырех военнослужащих бундесвера из состава батальона НАТО, развернутого в республике. Пострадавшие в стычке немецкие военнослужащие находились в состоянии алкогольного опьянения.
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