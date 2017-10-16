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В России могут поэтапно снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 50 евро
16 октябрь 2017 (10:23)
УрБК, Москва, 16.10.2017. «Почта России» предложила новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу.
Согласно предложению «Почты России», нынешний порог в 1 тыс. евро предлагается уменьшить до 200 евро с 2019-го, до 100 евро — с 2020-го и до 50 евро — с 2021 года.
Пошлины планируется взимать автоматически уже при покупке в интернет-магазине. Технологию протестируют на AliExpress.com.
Согласно предложению «Почты России», нынешний порог в 1 тыс. евро предлагается уменьшить до 200 евро с 2019-го, до 100 евро — с 2020-го и до 50 евро — с 2021 года.
Пошлины планируется взимать автоматически уже при покупке в интернет-магазине. Технологию протестируют на AliExpress.com.
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