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В России могут поэтапно снизить лимит беспошлинного ввоза товаров до 50 евро

УрБК, Москва, 16.10.2017. «Почта России» предложила новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу.



Согласно предложению «Почты России», нынешний порог в 1 тыс. евро предлагается уменьшить до 200 евро с 2019-го, до 100 евро — с 2020-го и до 50 евро — с 2021 года.



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