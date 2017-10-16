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СКБ-банк запустил дополнительные опции при получении ипотеки
16 октябрь 2017 (10:00)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. СКБ-банк запустил дополнительные опции при получении ипотеки — «Первоначальный взнос от 10%» при использовании материнского капитала и «Легкая ипотека», если нет времени, чтобы подтвердить доход документально. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
Также жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 октября 2017 года могут оформить ипотеку по программе АИЖК с переменной ставкой 6,45% на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 30%.
Специальные условия ипотечного кредитования действуют и для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Кроме того, СКБ-банк как Агент АИЖК предлагает программу рефинансирования ранее оформленных ипотечных кредитов других банков на более выгодных условиях. По программе «Перекредитование» базовые ставки варьируются от 9% и зависят от процентного соотношения: размер кредита к стоимости недвижимости.
Напомним, в прошлом месяце СКБ-банк заключил соглашение о сотрудничестве с АИЖК, которое открывает новые горизонты для наших клиентов. Теперь оформить ипотечный кредит АИЖК от 9% можно в специально созданном Ипотечном центре СКБ-банка. Банк обеспечивает индивидуальную консультацию по покупке жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. Среди преимуществ программ АИЖК стоит выделить короткие сроки рассмотрения заявки — всего 1-2 дня, низкие ставки, а также активное содействие банка на всех этапах сделки — от оформления документов до заключения договора.
Также жители Екатеринбурга и Свердловской области с 1 октября 2017 года могут оформить ипотеку по программе АИЖК с переменной ставкой 6,45% на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 30%.
Специальные условия ипотечного кредитования действуют и для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы. Кроме того, СКБ-банк как Агент АИЖК предлагает программу рефинансирования ранее оформленных ипотечных кредитов других банков на более выгодных условиях. По программе «Перекредитование» базовые ставки варьируются от 9% и зависят от процентного соотношения: размер кредита к стоимости недвижимости.
Напомним, в прошлом месяце СКБ-банк заключил соглашение о сотрудничестве с АИЖК, которое открывает новые горизонты для наших клиентов. Теперь оформить ипотечный кредит АИЖК от 9% можно в специально созданном Ипотечном центре СКБ-банка. Банк обеспечивает индивидуальную консультацию по покупке жилья и персональное сопровождение на всех этапах сделки. Среди преимуществ программ АИЖК стоит выделить короткие сроки рассмотрения заявки — всего 1-2 дня, низкие ставки, а также активное содействие банка на всех этапах сделки — от оформления документов до заключения договора.
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