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Минэкономразвития не ожидает резких изменений курса рубля в реальном выражении

УрБК, Москва, 16.10.2017. Снижение курса рубля уже произошло и сейчас резких изменений курса в реальном выражении вряд ли стоит ожидать. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Орешкина.



В прогнозе Минэкономразвития предполагается, что к концу 2017 года рубль будет стоить 63 за долл. США.



«В прогнозе у нас всегда есть слайд, связанный с оценкой влияния чувствительности к ценам на нефть разных показателей. 63 (рубля за долл. США — ред.) было при существенном снижении цен на нефть», — сказал Максим Орешкин.



«Если цена на нефть будет держаться на более высоком уровне, то и существенных изменений по курсу не произойдет. Я в сентябре сказал, что у нас курс близок к оценке основных фундаментальных факторов», — отметил он.



«У нас с апреля, когда в прошлый раз выступал, курс в реальном выражении упал на 10%, чуть поменьше сейчас. Снижение произошло, сейчас каких-то резких изменений в реальном выражении вряд ли стоит ожидать», — добавил глава Минэкономразвития.

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