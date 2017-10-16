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Избран новый генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ
16 октябрь 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Борис Коваленков, возглавляющий ГК «Римера», избран генеральным директором трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Соответствующее решение принято сегодня на заседании совета директоров ПАО «ЧТПЗ».
Как сообщает пресс-служба компании, с 16 октября 2017 года на новом посту Борис Коваленков будет отвечать за оперативное управление трубным дивизионом, повышение эффективности его бизнеса, улучшение финансовых и производственных показателей, а также расширение рынков сбыта. Александр Грубман, занимавший этот пост до настоящего времени, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта.
«От имени компании председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров выразил благодарность Александру Грубману за работу и пожелал дальнейших успехов. Борис Коваленков работает в Группе ЧТПЗ с 2008 года и имеет богатый управленческий опыт. С ним связаны многие успешные проекты компании: от построения подразделения по сбору и переработке металлолома и создания одной из ведущих отечественных сетей розничных продаж трубной продукции до выстраивания надежных партнерских отношений с ключевыми клиентами Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.
Борис Коваленков родился в 1973 году в Старом Осколе. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». Прошел обучение по программе Executive МВА «Стратегическое управление» в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Борис Коваленков присоединился к Группе ЧТПЗ в 2008 году в качестве управляющего директора «МЕТА-Инвест». С 2010 по 2015 год возглавлял коммерческую дирекцию ЧТПЗ. В 2016 году избран генеральным директором ГК «Римера».
Как сообщает пресс-служба компании, с 16 октября 2017 года на новом посту Борис Коваленков будет отвечать за оперативное управление трубным дивизионом, повышение эффективности его бизнеса, улучшение финансовых и производственных показателей, а также расширение рынков сбыта. Александр Грубман, занимавший этот пост до настоящего времени, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта.
«От имени компании председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров выразил благодарность Александру Грубману за работу и пожелал дальнейших успехов. Борис Коваленков работает в Группе ЧТПЗ с 2008 года и имеет богатый управленческий опыт. С ним связаны многие успешные проекты компании: от построения подразделения по сбору и переработке металлолома и создания одной из ведущих отечественных сетей розничных продаж трубной продукции до выстраивания надежных партнерских отношений с ключевыми клиентами Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.
Борис Коваленков родился в 1973 году в Старом Осколе. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». Прошел обучение по программе Executive МВА «Стратегическое управление» в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Борис Коваленков присоединился к Группе ЧТПЗ в 2008 году в качестве управляющего директора «МЕТА-Инвест». С 2010 по 2015 год возглавлял коммерческую дирекцию ЧТПЗ. В 2016 году избран генеральным директором ГК «Римера».
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