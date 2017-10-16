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Избран новый генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. Борис Коваленков, возглавляющий ГК «Римера», избран генеральным директором трубного дивизиона Группы ЧТПЗ. Соответствующее решение принято сегодня на заседании совета директоров ПАО «ЧТПЗ».



Как сообщает пресс-служба компании, с 16 октября 2017 года на новом посту Борис Коваленков будет отвечать за оперативное управление трубным дивизионом, повышение эффективности его бизнеса, улучшение финансовых и производственных показателей, а также расширение рынков сбыта. Александр Грубман, занимавший этот пост до настоящего времени, принял решение покинуть компанию в связи с окончанием контракта.



«От имени компании председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров выразил благодарность Александру Грубману за работу и пожелал дальнейших успехов. Борис Коваленков работает в Группе ЧТПЗ с 2008 года и имеет богатый управленческий опыт. С ним связаны многие успешные проекты компании: от построения подразделения по сбору и переработке металлолома и создания одной из ведущих отечественных сетей розничных продаж трубной продукции до выстраивания надежных партнерских отношений с ключевыми клиентами Группы ЧТПЗ», — говорится в сообщении.



Борис Коваленков родился в 1973 году в Старом Осколе. Окончил Московский институт стали и сплавов по специальности «Металлургия черных металлов». Прошел обучение по программе Executive МВА «Стратегическое управление» в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Борис Коваленков присоединился к Группе ЧТПЗ в 2008 году в качестве управляющего директора «МЕТА-Инвест». С 2010 по 2015 год возглавлял коммерческую дирекцию ЧТПЗ. В 2016 году избран генеральным директором ГК «Римера».

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