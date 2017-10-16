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В Екатеринбурге отменили временный трамвайный маршрут от ЦПКиО до станции «Ботаническая»
16 октябрь 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 16.10.2017. В Екатеринбурге временно введенный трамвайный маршрут № 29 от Центрального парка культуры и отдыха имени В. В. Маяковского (ЦПКиО) до станции метро «Ботаническая» отменяется с 16 октября 2017 года. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.
Решение принято в связи с низкой загруженностью подвижного состава. Освободившиеся вагоны будут распределены на другие направления.
Напомним, трамвайный маршрут № 29 действовал с 20 сентября 2017 года. Он следовал от ЦПКиО по улицам Луначарского, Куйбышева, 8 Марта и Фучика к станции метро «Ботаническая».
Решение принято в связи с низкой загруженностью подвижного состава. Освободившиеся вагоны будут распределены на другие направления.
Напомним, трамвайный маршрут № 29 действовал с 20 сентября 2017 года. Он следовал от ЦПКиО по улицам Луначарского, Куйбышева, 8 Марта и Фучика к станции метро «Ботаническая».
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