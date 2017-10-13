Кризис

Задолженность жителей Свердловской области за услуги детских садов составила 2 млн рублей

Суды в Свердловской области в 2017 году взыскали 2 млн руб. задолженности за содержание детей в детских садах, сообщает пресс-служба УФССП по региону.



В ведомстве отмечают, что на одного должника порой может приходиться несколько тысяч рублей.



Из общей суммы по исполнительным документам в 2017 году должники заплатили более 1 млн руб.

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