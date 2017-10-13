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В Екатеринбурге с ноября запретят парковку в районе улицы Фронтовых Бригад

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Администрация Екатеринбурга разместит знаки «Остановка запрещена» перед воротами «Уралтрансмаша», сообщает официальный портал города.



Зона, на которой будет запрещена парковка, представляет собой участок, перпендикулярный улице Фронтовых Бригад. Знаки будут установлены из-за того, что автомобили мешают проезду крупногабаритной техники.



Таблички «Работает эвакуатор», а также знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут установлены в первых числах ноября.

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