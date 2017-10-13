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В Екатеринбурге с ноября запретят парковку в районе улицы Фронтовых Бригад
13 октябрь 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Администрация Екатеринбурга разместит знаки «Остановка запрещена» перед воротами «Уралтрансмаша», сообщает официальный портал города.
Зона, на которой будет запрещена парковка, представляет собой участок, перпендикулярный улице Фронтовых Бригад. Знаки будут установлены из-за того, что автомобили мешают проезду крупногабаритной техники.
Таблички «Работает эвакуатор», а также знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут установлены в первых числах ноября.
Зона, на которой будет запрещена парковка, представляет собой участок, перпендикулярный улице Фронтовых Бригад. Знаки будут установлены из-за того, что автомобили мешают проезду крупногабаритной техники.
Таблички «Работает эвакуатор», а также знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта, будут установлены в первых числах ноября.
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