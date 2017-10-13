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Райффайзенбанк приостановил работу отделений из-за сообщения о взрывном устройстве
13 октябрь 2017 (17:53)
УрБК, Москва, 13.10.2017. Райффайзенбанк проинформировал о временной приостановке работы отделений и call-центра из-за сообщения о взрывном устройстве. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление банка на официальной странице в Facebook.
«Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении кредитной организации.
«Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. К нам поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве без указания конкретной локации. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе», — говорится в сообщении кредитной организации.
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