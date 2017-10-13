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У свердловского предпринимателя арестовали машину из-за просроченного кредита

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Судебные приставы арестовали автомобиль среднеуральского предпринимателя из-за просроченной кредитной задолженности, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Бизнесмен перестал платить по кредиту с июня 2016 года. Общая сумма задолженности в итоге составила 2,5 млн руб. Кредитор-банк обратился в суд за получением судебного акта и исполнительных листов о взыскании задолженности.



После получения всех необходимых документов делом предпринимателя занялись судебные приставы. Они обнаружили, что у бизнесмена в собственности находится автомобиль Lexus GX 460 2011 года выпуска.



Поскольку предприниматель не погашал долг, приставы наложили арест на автомобиль. После этого машину вывезли на эвакуаторе. Бизнесмен может лишиться своей иномарки, если сумма задолженности не будет полностью погашена.

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