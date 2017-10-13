Новости дня

В России могут ввести лицензирование застройщиков

УрБК, Москва, 13.10.2017. Минстрой РФ изучает возможность ввести в России лицензирование застройщиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Меня.



«Мы с депутатами Госдумы обсуждали эту тему как перспективную. Все-таки долевое строительство — это не строительно-монтажные работы. Это деятельность по привлечению средств граждан. У нас сегодня банки государство лицензирует, страховые компании получают лицензию», — сказал он.



По его словам, это может быть следующим шагом по наведению порядка в строительной отрасли. Пока идея только обсуждается с депутатами и экспертным сообществом.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: