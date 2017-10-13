Новости дня
В России могут ввести лицензирование застройщиков
13 октябрь 2017 (17:31)
УрБК, Москва, 13.10.2017. Минстрой РФ изучает возможность ввести в России лицензирование застройщиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Меня.
«Мы с депутатами Госдумы обсуждали эту тему как перспективную. Все-таки долевое строительство — это не строительно-монтажные работы. Это деятельность по привлечению средств граждан. У нас сегодня банки государство лицензирует, страховые компании получают лицензию», — сказал он.
По его словам, это может быть следующим шагом по наведению порядка в строительной отрасли. Пока идея только обсуждается с депутатами и экспертным сообществом.
«Мы с депутатами Госдумы обсуждали эту тему как перспективную. Все-таки долевое строительство — это не строительно-монтажные работы. Это деятельность по привлечению средств граждан. У нас сегодня банки государство лицензирует, страховые компании получают лицензию», — сказал он.
По его словам, это может быть следующим шагом по наведению порядка в строительной отрасли. Пока идея только обсуждается с депутатами и экспертным сообществом.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минстрой прогнозирует снижение объемов ввода жилья в РФ
- Минстрой: Просроченная задолженность по ипотеке в РФ составляет около 3%
- Минстрой предлагает проводить капремонт в кредит
- В 2015 году россияне пожаловались в Минстрой 43 тыс. раз
- Поправки к закону о долевом строительстве могут вступить в силу с 1 января 2016 года
Loading...