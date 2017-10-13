Дайджест
Во Вьетнаме произошло мощное наводнение
13 октябрь 2017 (17:22)
Жертвами мощных наводнений во Вьетнаме стали по меньшей мере 54 человека. Об этом сообщает издание VnExpress.
Отмечается, что еще 39 человек числятся пропавшими без вести.
По данным газеты, сильнее всего от наводнений пострадала провинция Хоабинь, расположенная на севере страны. Там погибли 17 человек, 15 пропали без вести и девять получили ранения.
Кроме того, в провинции объявили чрезвычайное положение.
Накануне сообщалось, что во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли не менее 37 человек, тысячи людей были эвакуированы.
Отмечается, что еще 39 человек числятся пропавшими без вести.
По данным газеты, сильнее всего от наводнений пострадала провинция Хоабинь, расположенная на севере страны. Там погибли 17 человек, 15 пропали без вести и девять получили ранения.
Кроме того, в провинции объявили чрезвычайное положение.
Накануне сообщалось, что во Вьетнаме в результате наводнений и оползней погибли не менее 37 человек, тысячи людей были эвакуированы.
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