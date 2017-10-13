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В Хабаровске вербовщика ИГ приговорили к четырем годам тюрьмы

Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске приговорил гражданина Киргизии, обвиняемого в вербовке в запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ), к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Хабаровского края.



Сообщается, что осужденный 1994 года рождения является приверженцем радикальных течений ислама. По данным прокуратуры, в мае он был в Хабаровске и пытался вербовать местных жителей в ИГ.



«Наказание ему назначено в виде четырех лет лишения свободы, без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

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