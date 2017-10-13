Дайджест
Россия ежегодно тратит 120 млн долл. США на гуманитарные операции
13 октябрь 2017 (17:21)
Россия ежегодно тратит около 120 млн долл. США на проведение гуманитарных операций в мире, за последние 10 лет оказана помощь более 110 государствам. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».
«За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия более 110 государствам, направив, в общей сложности свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов», — заявил он в ходе заседания Совбеза ООН по проблеме голода.
По его словам, в 2017 году получателями российской продовольственной помощи по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак и Иордания.
«За последние 10 лет наша страна оказала гуманитарную помощь в виде поставок продовольствия более 110 государствам, направив, в общей сложности свыше 650 тысяч тонн гуманитарных грузов. Последние годы Россия ежегодно осуществляет более 45 гуманитарных операций по оказанию гуманитарной помощи на общую сумму около 120 миллионов долларов», — заявил он в ходе заседания Совбеза ООН по проблеме голода.
По его словам, в 2017 году получателями российской продовольственной помощи по линии Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) стали Таджикистан, Киргизия, КНДР, Сирия, Палестина, Намибия, Кения, Ирак и Иордания.
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