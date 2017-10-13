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В Сирии в результате терактов погибли 50 человек

На северо-востоке Сирии в результате нескольких взрывов террористов-смертников погибли 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Красном полумесяце Курдистана.



Взрывы осуществили три смертника, которые находились в заминированных автомобилях. Сообщается, что сработало три взрывных устройства.



По словам источника, также при нападении террористов большое количество людей пострадало, точное число раненых не называется.



Теракт произошел 12 октября в провинции Хасака возле населенного пункта Абу-Фас.

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