Дайджест
В Сирии в результате терактов погибли 50 человек
13 октябрь 2017 (17:21)
На северо-востоке Сирии в результате нескольких взрывов террористов-смертников погибли 50 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Красном полумесяце Курдистана.
Взрывы осуществили три смертника, которые находились в заминированных автомобилях. Сообщается, что сработало три взрывных устройства.
По словам источника, также при нападении террористов большое количество людей пострадало, точное число раненых не называется.
Теракт произошел 12 октября в провинции Хасака возле населенного пункта Абу-Фас.
Взрывы осуществили три смертника, которые находились в заминированных автомобилях. Сообщается, что сработало три взрывных устройства.
По словам источника, также при нападении террористов большое количество людей пострадало, точное число раненых не называется.
Теракт произошел 12 октября в провинции Хасака возле населенного пункта Абу-Фас.
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