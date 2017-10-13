На ЕВРАЗ НТМК возвели основные конструкции домны №7

На ЕВРАЗ НТМК завершено возведение основных конструкций новой доменной печи №7, высота которой составляет более 80 метров. Сейчас на площадке идет монтаж технологического оборудования. Общий объем инвестиций холдинга в проект составит около 170 млн долл. США.«Уже полностью смонтирован кожух печи. Ведется монтаж копра и восходящих газоотводов, установлены все элементы системы охлаждения шахты и фурменной зоны. На 2/3 выполнена футеровка горна и лещади. Начата укладка трубопроводов, обеспечивающих объекты доменной печи энергоносителями», — говорится в сообщении регионального центра корпоративных отношений «Урал» холдинга ЕВРАЗ.Также построены металлоконструкции литейных дворов, возведены перекрытия, прокладываются газоходы аспирации. Идет монтаж металлоконструкций двух главных желобов, по которым будет производиться транспортировка и разделение чугуна и шлака. В ближайшее время будут установлены несущие конструкции для кранов.Завершено строительство трех воздухонагревателей. Возведена галерея коксоподачи — она обеспечит передачу кокса в приемные бункеры печи. Сейчас в галерее ведется монтаж конвейеров.Параллельно с центральным узлом ведется строительство инфраструктурных объектов. Перестраивается бункерная эстакада для приема железорудного сырья, идет монтаж питателей нижней загрузки, ведется бетонирование скиповой ямы, возводится комплекс газоочистки и подстанция.На стройке заняты около 1 тыс. человек из более чем 20 подрядных организаций. Работа ведется круглосуточно.Объем новой печи составит 2 тыс. 200 кубометров, проектная мощность — 2,5 млн т чугуна в год. Домна будет оборудована двумя литейными дворами с полностью закрытыми главными и транспортными желобами, автоматизированными системами верхней (БЗУ) и нижней загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и мощными аспирационными установками. Степень очистки воздуха вырастет в 2,5 раза по сравнению с нынешними печами.Использование передовых технических решений на седьмой доменной печи обеспечит повышение эффективности работы всего доменного передела комбината как с точки зрения увеличения производительности, так и с точки зрения сокращения издержек. Снизится число и продолжительность промежуточных ремонтов, расход кокса сократится на 5 кг/т по сравнению с показателями домны №6.В настоящее время на ЕВРАЗ НТМК работает две доменные печи №5 и №6, которые по своим технико-экономическим характеристикам являются самыми эффективными в Европе. Домна №7 будет еще более современной и экологичной.По словам руководителя дивизиона «Урал» холдинга ЕВРАЗ Максима Андриасова, после запуска в эксплуатацию доменный печи №7 домна №6 будет закрыта на капитальный ремонт.«Мы продолжаем инвестировать в развитие нашего металлургического производства в Нижнем Тагиле, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынке. Строительство новой доменной печи №7 является альтернативой остановки домны №6 на капитальный ремонт первого разряда и даст возможность сохранить объем производства чугуна на ЕВРАЗ НТМК на уровне 5 млн т в год», — сообщил Максим Андриасов.Когда ситуация на рынке металлургической продукции улучшится, ЕВРАЗ может увеличить число работающих доменных печей до трех.Завершение строительства доменной печи №7 в Нижнем Тагиле позволит ЕВРАЗ НТМК получить одну из самых эффективных в мире домен по технико-экономическим показателям. После улучшения ситуации на металлургическом рынке предприятие сможет увеличить число печей, которые работают одновременно, с двух до трех. Это позволит существенно улучшить ключевые финансовые показатели.