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ФОМ: Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тыс. рублей

УрБК, Москва, 13.10.2017. Россиянам для счастья нужна зарплата в 50 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные опроса, проведенного Фондом общественного мнения (ФОМ).



Для того, чтобы считаться богатым, нужно, по мнению россиян, получать в среднем 100 тыс. руб. в месяц.



Количество людей, считающих, что в России велика разница между богатыми и бедными, с 2011 года снизилось на 4%. Также уменьшилось на 7% число тех, кто считает, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. При этом 63% опрошенных отметили, что эта разница мешает развитию страны. По оценкам опрошенных, прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61-70%.



Как следует из опроса, половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека. Относительно бедности мнения разделились: 37% считают, что она также делает человека хуже, еще 37% сказали, что она никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает человека лучше.

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