Износ теплосетей на Урале превышает 40%

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов заявил, что в настоящее время 43% тепловых сетей (более 3 тыс. км.) в регионе нуждаются в замене. Ежегодно на Среднем Урале обновляют 5,5-6% теплосетей. Однако из-за того, что объем изношенных сетей регулярно растет, качество коммунальной инфраструктуры не улучшается.«Можно выделить несколько причин невысоких темпов обновления теплосетей. Первая — нехватка финансовых ресурсов. Вторая причина — «недоремонт», который сложился в конце 1990-х — начале 2000-х. Третья — масштабные ремонты инфраструктуры могут парализовать движение во всем городе. Не секрет, что у нас большинство сетей расположены под транспортными магистралями. Соответственно, крупные ремонты могут вызвать недовольство граждан», — рассказал Николай Смирнов.Заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко по вопросам жилищного и коммунального хозяйства заявил, что в настоящее время износ сетей в городе варьируется от 59 до 68%.Это влияет на качество коммунальных услуг. К сожалению, уменьшение количества технических отклонений на тепловых сетях Екатеринбурга не прослеживается.Отметим, что проблема высокого износа тепловых сетей наблюдается не только в Свердловской области, но и в большинстве других регионов РФ. Для ее решения российские власти в июле 2017 года приняли №279-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты по вопросам совершенствования системы отношений в этой сфере.Ранее государство регулировало все тарифы в сфере теплоснабжения. Новая модель предусматривает установление только предельного уровня цены на тепло для конечного потребителя (уровня «альтернативной котельной»), который будет использоваться как максимальный уровень стоимости тепловой энергии, в то же время гарантирующий окупаемость вложений в отрасль.В рамках реформы в России должны появиться ценовые зоны, внутри которых будут функционировать единые теплоснабжающие организации (ЕТО). ЕТО обязаны реализовывать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации теплосетей. Также они отвечают за качество предоставления услуг и допустимые перерывы в обеспечении тепловой энергией.Правительство, в свою очередь, будет утверждать правила подключения к системам теплоснабжения, определять предельный уровень тарифов в ценовых зонах (в том числе индексацию) и технико-экономические параметры работы котельных и тепловых сетей, используемых для расчета предельного уровня стоимости тепловой энергии.Предполагается, что новая система повысит инвестиционную привлекательность отрасли. После принятия необходимых подзаконных актов (переходный период может растянуться на несколько лет) ее планируется запустить в пилотных регионах.Как оказалось, свердловские власти не горят желанием внедрять эту систему на Среднем Урале.«Данный законопроект получил неоднозначную реакцию со стороны министерства строительства и ЖКХ РФ. Кроме того, у этого документа нет необходимой поддержки на уровне регионов. В этой связи есть опасения, что подзаконные акты, которые будут готовиться разными ведомствами, могут быть не синхронизированы. Лично я не сторонник того, чтобы Свердловская область была пилотным регионом по внедрению этой системы. Хочу посмотреть на чужие «грабли», — заявил Николай Смирнов.Администрация Екатеринбурга полностью поддерживает позицию областных властей.«У нас очень осторожное и взвешенное отношение к этому закону. Мы согласны с мнением региональных властей. Здесь должно учитываться несколько факторов. Мы пока не понимаем, каким будет расчет стоимости предельного тарифа. Понятно, что нагрузка ляжет на бюджет. Суммы могут быть значительными», — считает Владимир Гейко.Свердловские ресурсоснабжающие организации также осторожно оценивают новый закон.«Для нас этот документ несет сколько возможностей, столько и рисков. Необходимо параллельно с разработкой подзаконных актов еще раз рассмотреть все проблемные вопросы, которые относятся к этой теме», — сообщил директор по экономике и тепловым узлам «Т Плюс» Александр Вилесов.Существует риск, что новый закон не только не сможет улучшить качество коммунальной инфраструктуры Свердловской области, но и создать новые проблемы для развития отрасли. В этом случае больше всего пострадают рядовые потребители коммунальных услуг.