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Задолженность жителей Свердловской области за услуги детских садов составила 2 млн рублей
13 октябрь 2017 (16:23)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Суды в Свердловской области в 2017 году взыскали 2 млн руб. задолженности за содержание детей в детских садах, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
В ведомстве отмечают, что на одного должника порой может приходиться несколько тысяч рублей.
Из общей суммы по исполнительным документам в 2017 году должники заплатили более 1 млн руб.
В ведомстве отмечают, что на одного должника порой может приходиться несколько тысяч рублей.
Из общей суммы по исполнительным документам в 2017 году должники заплатили более 1 млн руб.
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