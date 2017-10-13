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В Екатеринбурге представят новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. рублей
13 октябрь 2017 (16:05)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге 14 октября 2017 года будут представлены новые купюры номиналом 200 рублей и 2 тыс. руб., сообщает Уральское Главное управление ЦБ РФ.
Презентация банкнот пройдет в здании управления на улице Циолковского в рамках дня открытых дверей.
Новые купюры были впервые представлены Банком России 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
Презентация банкнот пройдет в здании управления на улице Циолковского в рамках дня открытых дверей.
Новые купюры были впервые представлены Банком России 12 октября 2017 года. На банкноте номиналом 200 руб., основной цвет которой — зеленый, размещены символы Севастополя: на лицевой стороне — изображение Памятника затопленным кораблям, на оборотной — вид на Херсонес Таврический. Данная банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой, что обеспечит ее высокую износостойкость и продлит срок жизни в обращении.
Банкнота номиналом 2 тыс. руб. выполнена преимущественно в синем цвете. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной — космодром «Восточный» в Амурской области. Оптически-переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца.
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