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Mercedes отзывает в России 15 тыс. машин из-за проблем с измерением скорости

УрБК, Москва, 13.10.2017. Компания «Мерседес-Бенц РУС», являющаяся официальным представителем Mercedes на российском рынке, объявила о проведении отзыва 14 тыс. 842 автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic 909. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.



Отзыву подлежат транспортные средства, реализованные с марта 2014 года по декабрь 2016 года. Причиной является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении № 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться. При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп. При эксплуатации автомобиля в таком состоянии не будет осуществляется предупреждение водителя о возможных проблемах с безопасностью в автомобиле.



В рамках отзывной программы на указанных автомобилях предусмотрена дополнительная установка переходного жгута электропроводов комбинации приборов.



Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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