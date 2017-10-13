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УБРиР в октябре снижает ставки по потребкредитам на 1-7,9 процентных пункта
13 октябрь 2017 (15:25)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) в октябре снижает ставки по потребительским кредитам: по разным кредитным продуктам они скорректируются на 1-7,9 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
Как пояснила начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова, на рынке наблюдается тенденция снижения стоимости кредитов.
«Банки корректируют ставки по потребительским кредитам, исполняя требования ЦБ и ориентируясь на тренды рынка. При этом улучшение условий по кредитам отражается на интересе клиентов», — отметила Светлана Давыдова.
Она добавила, что население постепенно возвращается к потребительской модели поведения.
«Несмотря на то, что реальные доходы по-прежнему находятся в стагнации, клиенты уже адаптировались к экономической ситуации, и их покупательский спрос медленно восстанавливается. Люди вновь готовы использовать заемные средства и, учитывая потребности клиентов, мы сделали кредиты доступнее», — рассказала Светлана Давыдова.
Добавим, что УБРиР корректирует ставки каждый квартал. Последнее снижение произошло в сентябре: у держателей зарплатных карт появилась возможность оформлять кредиты со ставками от 12% годовых.
По всем видам кредитов окончательный размер ставки для каждого конкретного заемщика определяется банком по результатам анализа представленных документов и зависит от кредитной истории, наличия дохода и параметров кредита.
Как пояснила начальник управления кредитных продуктов УБРиР Светлана Давыдова, на рынке наблюдается тенденция снижения стоимости кредитов.
«Банки корректируют ставки по потребительским кредитам, исполняя требования ЦБ и ориентируясь на тренды рынка. При этом улучшение условий по кредитам отражается на интересе клиентов», — отметила Светлана Давыдова.
Она добавила, что население постепенно возвращается к потребительской модели поведения.
«Несмотря на то, что реальные доходы по-прежнему находятся в стагнации, клиенты уже адаптировались к экономической ситуации, и их покупательский спрос медленно восстанавливается. Люди вновь готовы использовать заемные средства и, учитывая потребности клиентов, мы сделали кредиты доступнее», — рассказала Светлана Давыдова.
Добавим, что УБРиР корректирует ставки каждый квартал. Последнее снижение произошло в сентябре: у держателей зарплатных карт появилась возможность оформлять кредиты со ставками от 12% годовых.
По всем видам кредитов окончательный размер ставки для каждого конкретного заемщика определяется банком по результатам анализа представленных документов и зависит от кредитной истории, наличия дохода и параметров кредита.
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