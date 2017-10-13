Кризис
ЦБ выявил новый вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО
13 октябрь 2017 (15:14)
Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА) выявили новый вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости».
Выяснилось, что компания-посредник при заполнении бланка полиса вписывает туда данные об автомобиле, регионе или водителе, которые значительно занижают стоимость полиса. В связи с этим у клиента могут возникнуть проблемы при наступлении страхового случая, когда обнаружится несоответствие внесенных при оформлении ОСАГО данных.
«Для того, чтобы решить данную проблему, Банк России работает с РСА над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов», — сказал регулятор.
Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.
Выяснилось, что компания-посредник при заполнении бланка полиса вписывает туда данные об автомобиле, регионе или водителе, которые значительно занижают стоимость полиса. В связи с этим у клиента могут возникнуть проблемы при наступлении страхового случая, когда обнаружится несоответствие внесенных при оформлении ОСАГО данных.
«Для того, чтобы решить данную проблему, Банк России работает с РСА над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов», — сказал регулятор.
Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ЦБ выявил новый вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО
- В России вступили в силу поправки о прямом возмещении ущерба по ОСАГО при массовых ДТП
- Полисы ОСАГО будут розового цвета
- ЦБ предупредил об участившихся случаях использования поддельных бланков полисов ОСАГО
- ФАС предложила лишить страховые компании права сбора денег за полисы ОСАГО
Loading...