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Официальный курс долл. США снизился на 6 коп., евро — на 30 коп.
13 октябрь 2017 (15:04)
УрБК, Москва, 13.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США снизился на 6,73 коп., до 57,61 руб., курс евро снизился на 30,46 коп., до 68,14 руб.
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