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ЦБ выявил новый вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО

УрБК, Москва, 13.10.2017. Центробанк и Российский союз автостраховщиков (РСА) выявили новый вид мошенничества с электронными полисами ОСАГО. Об этом сообщает РИА «Новости».



Выяснилось, что компания-посредник при заполнении бланка полиса вписывает туда данные об автомобиле, регионе или водителе, которые значительно занижают стоимость полиса. В связи с этим у клиента могут возникнуть проблемы при наступлении страхового случая, когда обнаружится несоответствие внесенных при оформлении ОСАГО данных.



«Для того, чтобы решить данную проблему, Банк России работает с РСА над повышением системы мгновенного доступа к базам проверки полисов», — сказал регулятор.



Напомним, в сентябре вступили в силу поправки к закону об ОСАГО с прямым возмещением убытков при массовых ДТП. Теперь попавший в аварию может обратиться за выплатой по ОСАГО напрямую к своему страховщику, хотя ответственность по выплате лежит на страховщике виновника.

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