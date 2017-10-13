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Жителя Екатеринбурга выселили из квартиры из-за долгов за коммунальные услуги
13 октябрь 2017 (14:23)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге судебные приставы выселили из квартиры нанимателя, который не платил за коммунальные услуги с мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-службу УФССП по Свердловской области.
Мужчина занимал жилое помещение в Орджоникидзевском районе на улице Бабушкина. За несколько лет общая сумма задолженности екатеринбуржца составила 172 тыс. 811 руб. Также ему были начислены пени в размере 36 тыс. 880 руб.
Из-за систематической неуплаты было подано исковое заявление в суд, где было принято решение о выселении нанимателя. 11 октября 2017 года судебные приставы вскрыли квартиру и произвели опись имущества.
Должнику предоставили жилье меньшей площади.
По данным энергетиков, общая сумма задолженности жителей Екатеринбурга за тепло и горячую воду к 12 октября 2017 года составила 3,6 млрд руб.
Мужчина занимал жилое помещение в Орджоникидзевском районе на улице Бабушкина. За несколько лет общая сумма задолженности екатеринбуржца составила 172 тыс. 811 руб. Также ему были начислены пени в размере 36 тыс. 880 руб.
Из-за систематической неуплаты было подано исковое заявление в суд, где было принято решение о выселении нанимателя. 11 октября 2017 года судебные приставы вскрыли квартиру и произвели опись имущества.
Должнику предоставили жилье меньшей площади.
По данным энергетиков, общая сумма задолженности жителей Екатеринбурга за тепло и горячую воду к 12 октября 2017 года составила 3,6 млрд руб.
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