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Жителя Екатеринбурга выселили из квартиры из-за долгов за коммунальные услуги

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге судебные приставы выселили из квартиры нанимателя, который не платил за коммунальные услуги с мая 2014 года. Об этом сообщает пресс-службу УФССП по Свердловской области.



Мужчина занимал жилое помещение в Орджоникидзевском районе на улице Бабушкина. За несколько лет общая сумма задолженности екатеринбуржца составила 172 тыс. 811 руб. Также ему были начислены пени в размере 36 тыс. 880 руб.



Из-за систематической неуплаты было подано исковое заявление в суд, где было принято решение о выселении нанимателя. 11 октября 2017 года судебные приставы вскрыли квартиру и произвели опись имущества.



Должнику предоставили жилье меньшей площади.



По данным энергетиков, общая сумма задолженности жителей Екатеринбурга за тепло и горячую воду к 12 октября 2017 года составила 3,6 млрд руб.

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