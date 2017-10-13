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Страховая группа «Уралсиб» отказалась от лицензии на ОСАГО
13 октябрь 2017 (14:05)
УрБК, Москва, 13.10.2017. Центробанк отозвал у страховой группы «Уралсиб» лицензию на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
«В связи с отказом акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» от осуществления страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» приказываю отозвать лицензию на осуществление данного вида страхования», — говорится на официальном сайте ЦБ.
Напомним, в августе 2016 года ЦБ ограничил действие лицензии «Уралсиба» на ОСАГО. Санкция означала запрет на продажу новых полисов, но не избавляла страховщика от обязательств по уже заключенным договорам. С 19 апреля 2017 года все права и обязанности по договорам ОСАГО, которые были заключены группой «Уралсиб», перешли к страховой компании «Опора».
«В связи с отказом акционерного общества «Страховая группа «УралСиб» от осуществления страхования по виду деятельности «обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств» приказываю отозвать лицензию на осуществление данного вида страхования», — говорится на официальном сайте ЦБ.
Напомним, в августе 2016 года ЦБ ограничил действие лицензии «Уралсиба» на ОСАГО. Санкция означала запрет на продажу новых полисов, но не избавляла страховщика от обязательств по уже заключенным договорам. С 19 апреля 2017 года все права и обязанности по договорам ОСАГО, которые были заключены группой «Уралсиб», перешли к страховой компании «Опора».
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