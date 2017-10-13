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В Екатеринбурге объем жилья в стадии строительства вырос до 2 млн кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. На рынке новостроек Екатеринбурга объем предложения в последнее время находится в диапазоне 16-17 тыс. квартир. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



Объем жилья в стадии строительства в III квартале 2017 года вырос до 2 млн кв. м. (плюс 4% к прошлому кварталу).



«Индекс кранов также демонстрирует рост. К сентябрю 2017 года число башенных кранов, работающих на жилых стройках Екатеринбурга, выросло на 4% к прошлому кварталу, но оказалось ниже показателей годичной давности. В течение 2017 года происходила заметная ротация активных строительных площадок. Многие девелоперы перешли к активным строительным работам на новых площадках, а также продолжили развитие старых проектов», — говорится в исследовании.

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