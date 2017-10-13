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В Екатеринбурге демонтировали незаконный торговый павильон
13 октябрь 2017 (13:26)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали киоск, самовольно установленный на участке площадью 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.
Торговый павильон был установлен на улице Кировградской предпринимателем. С требованием убрать постройку в Арбитражный суд Свердловской области обратилась администрация города.
Чиновники указали, что у предпринимателя не было правовых оснований на установку киоска. Суд требования муниципалитета удовлетворил. После этого под контролем судебных приставов киоск вывезли с улицы на специализированную стоянку.
Все расходы по демонтажу павильона предстоит возместить его владельцу.
Торговый павильон был установлен на улице Кировградской предпринимателем. С требованием убрать постройку в Арбитражный суд Свердловской области обратилась администрация города.
Чиновники указали, что у предпринимателя не было правовых оснований на установку киоска. Суд требования муниципалитета удовлетворил. После этого под контролем судебных приставов киоск вывезли с улицы на специализированную стоянку.
Все расходы по демонтажу павильона предстоит возместить его владельцу.
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