Новости дня

В Екатеринбурге демонтировали незаконный торговый павильон

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга демонтировали киоск, самовольно установленный на участке площадью 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.



Торговый павильон был установлен на улице Кировградской предпринимателем. С требованием убрать постройку в Арбитражный суд Свердловской области обратилась администрация города.



Чиновники указали, что у предпринимателя не было правовых оснований на установку киоска. Суд требования муниципалитета удовлетворил. После этого под контролем судебных приставов киоск вывезли с улицы на специализированную стоянку.



Все расходы по демонтажу павильона предстоит возместить его владельцу.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: