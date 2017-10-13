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Курс Bitcoin превысил 5,1 тыс. долл. США

Курс криптовалюты Bitcoin обновил исторический рекорд и превысил 5,1 тыс. долл. США за один биткоин. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Таким образом биткоин полностью отыграл падение, вызванное запретом китайских властей на торговлю цифровой валютой на территории страны с 30 сентября. На фоне роста биткоина растет и вторая по популярности криптовалюта — Ethereum.



Курс «эфира» вырос на 3,14% и составлял 306,8 долл. за одну единицу.

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