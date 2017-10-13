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Турецкие военные вошли в Сирию

Турецкие войска и тяжелая военная техника вошли в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом сообщает Reuters.



Отмечается, что военнослужащие и бронетехника размещаются для контроля над зоной деэскалации.



По сведениям NTV, границу с Сирией пересекли восемь турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих.



9 октября турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует свои действия в Идлибе с Москвой.

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