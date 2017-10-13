Дайджест
Турецкие военные вошли в Сирию
13 октябрь 2017 (13:17)
Турецкие войска и тяжелая военная техника вошли в сирийскую провинцию Идлиб. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что военнослужащие и бронетехника размещаются для контроля над зоной деэскалации.
По сведениям NTV, границу с Сирией пересекли восемь турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих.
9 октября турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует свои действия в Идлибе с Москвой.
Отмечается, что военнослужащие и бронетехника размещаются для контроля над зоной деэскалации.
По сведениям NTV, границу с Сирией пересекли восемь турецких танков, 50 бронетранспортеров и около 200 военнослужащих.
9 октября турецкий Генштаб объявил о начале операции в Идлибе. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подчеркнул, что Анкара действует в рамках соглашений в Астане и координирует свои действия в Идлибе с Москвой.
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