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В Чехове загорелся торговый центр

В подмосковном Чехове горит торговый центр «Перспектива». Об этом сообщает «Мослента».



В здании, где расположен крупный сетевой супермаркет и несколько торговых точек, полностью обрушилась крыша, видно открытое горение. С огнем борются 15 пожарных расчётов, место пожара оцеплено сотрудниками полиции, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.



Информации о пострадавших не поступало. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара превысила 100 млн руб.

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