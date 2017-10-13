Дайджест
В Чехове загорелся торговый центр
13 октябрь 2017 (13:16)
В подмосковном Чехове горит торговый центр «Перспектива». Об этом сообщает «Мослента».
В здании, где расположен крупный сетевой супермаркет и несколько торговых точек, полностью обрушилась крыша, видно открытое горение. С огнем борются 15 пожарных расчётов, место пожара оцеплено сотрудниками полиции, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара превысила 100 млн руб.
В здании, где расположен крупный сетевой супермаркет и несколько торговых точек, полностью обрушилась крыша, видно открытое горение. С огнем борются 15 пожарных расчётов, место пожара оцеплено сотрудниками полиции, дежурят бригады скорой помощи и территориального центра медицины катастроф.
Информации о пострадавших не поступало. По предварительным оценкам, сумма ущерба от пожара превысила 100 млн руб.
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