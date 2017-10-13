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Apple разрабатывает гнущийся iPhone

Корпорация Apple начала работу по созданию сгибающегося iPhone. Разработка идет совместно с LG. Об этом сообщает The Investor.



Сообщается, что в LG создана отдельная группа из инженеров, которые займутся разработкой гибкого OLED-экрана для будущего iPhone. Параллельно в LG Innotek создана команда, отвечающая за создание гибкой печатной платы, которую можно будет внедрить в гнущийся корпус.



Это не первые слухи, связанные с планами Apple выпустить сгибающийся телефон. Так, в декабре 2016 года в LG заявили о старте производства гнущихся дисплеев в 2018 году, причем Apple является одним из партнеров компании. Анонимный источник заявил, что производство сгибаемых экранов для iPhone может начаться в 2020 году.

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