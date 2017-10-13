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В отношении президента ПСЖ возбудили уголовное дело

Швейцарская прокуратура открыла уголовное дело в отношении президента «Пари Сен-Жермен» Нассера Аль-Хелафи, который подозревается в коррупции. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Швейцарии.



Подозрение правоохранительных органов вызвала продажа прав на показ матчей чемпионатов мира по футболу 2026-го и 2030 годов компании BEIN MEDIA GROUP LLC, руководителем которой является Аль-Хелафи. По мнению следователей, он дал взятку бывшему генсеку Международной федерации футбола (ФИФА) Жерому Вальке. В расследовании фигурирует неназванный бизнесмен, который также подозревается в нечестной покупке прав на показ турниров в период с 2018-го по 2030 год.



В настоящий момент швейцарская прокуратура занимается расследованием 25 дел о коррупции в ФИФА. Ведомство проводит анализ данных. О начале разбирательств в отношении Вальке было объявлено в марте этого года.

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