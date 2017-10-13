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ЕВРАЗ направил более 2,5 млн рублей на оборудование для двух лабораторий в учебных заведениях Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. ЕВРАЗ направил более 2,5 млн руб. на приобретение оборудования для двух лабораторий учебных заведений Нижнего Тагила. Об этом сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗ.



При поддержке компании обновлена лаборатория общей и экспериментальной физики Нижнетагильского технологического института — филиала Уральского федерального университета (НТИ УрФУ) — и лаборатория Инженерного дизайна CAD Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Оба учебных заведения являются базовыми для ЕВРАЗ НТМК.



Для лаборатории физики закуплены 118 видов демонстрационного и измерительного оборудования, которое может использоваться для изучения разделов физики, от оптики до термодинамики. Приобретены датчики измерения расстояния с помощью ультразвука, датчики влажности, ионизирующего излучения, света, манометры, звуковой генератор, весы, комплекты необходимых сосудов для опытов. С помощью этих приборов студенты узнают особенности свойств электрического тока в вакууме, фотоэффекта, спектра поглощения и излучения газов, паров и других явлений. Лаборатория оснащена видеокамерами, которые позволяют демонстрировать мелкие изображения с микроскопов, современными ноутбуками, комплектами мультимедийных средств обучения. Закуплены наборы для подготовки выпускников школ к ЕГЭ и ГИА, а также видеофильмы по физике.



Для лаборатории инженерного дизайна в горно-металлургическом колледже, где студенты изучают технологии компьютерного конструирования, были закуплены 16 современных компьютеров и программное обеспечение. Также приобретены два тулбокса с необходимым набором инструментов и шаблонов, лицензия на программное обеспечение для системы трехмерного проектирования, учебный комплект Artisan Rendering, который позволяет создавать наиболее приближенные к реальности изображения изделий и зданий, маршрутизатор и металлический шкаф для инструментов.



«В таких лабораториях студенты могут заниматься научными проектами, развивать свои исследовательские способности, — отметил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев. — Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятия приходили молодые инженеры, которые готовы к внедрению новых проектов, а это возможно только при грамотной организации научно-исследовательской работы в вузах».



ЕВРАЗ НТМК в течение многих лет оказывает поддержку Нижнетагильскому технологическому институту и горно-промышленному колледжу. При благотворительной поддержке ЕВРАЗа за последние годы в институте оснащены современным оборудованием три лаборатории, а также учебная лаборатория оценки качества и моделирования металлургических процессов.

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