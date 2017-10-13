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Жительница Нижнего Тагила отсудила у администрации города 69 тыс. рублей из-за ямы на дороге

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Администрация Нижнего Тагила проиграла суд по иску автовладельца о взыскании с муниципалитета 69 тыс. руб. из-за ямы на дороге. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Поводом для искового заявления стало ДТП, произошедшее в марте 2017 года в Нижнем Тагиле на улице Энтузиастов. Местная жительница на своем автомобиле въехала в яму, заполненную водой.



«Прибывшие на место ДТП сотрудники ГИБДД документально зафиксировали на месте происшествия яму размерами 3,2х1,3 метра и глубиной 0,4 метра. Также на проезжей части отсутствовали какие-либо предупреждающие знаки», — говорится в сообщении пресс-службы облсуда.



После аварии автомобилю потребовался ремонт, стоимость которого составила 52,5 тыс. руб. Эту сумму женщина решила взыскать через суд с администрации Нижнего Тагила.



В ходе судебного разбирательства представитель муниципалитета попытался возложить вину на МУП «Тагилдорстрой», которое ремонтировало дорогу с апреля по октябрь. Ленинский районный суд Нижнего Тагила отклонил доводы администрации, указав, что авария произошла в марте. Кроме того, размер ямы на улице Энтузиастов превышал допустимые ГОСТом требования.



В итоге суд частично удовлетворил требования истца. С администрации Нижнего Тагила было взыскано 69 тыс. 981 руб. Кроме суммы на ремонт машины сюда вошли расходы на экспертизу и юридические услуги.



Администрация Нижнего Тагила попыталась обжаловать решение первой инстанции в Свердловском облсуде. Представитель муниципалитета отметил, что женщина должна была снизить скорость перед ямой. Суд счел этот довод несостоятельным, поскольку визуально яма была скрыта водой, и своевременно обнаружить ее было невозможно. Решение Ленинского районного суда было оставлено без изменений.

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