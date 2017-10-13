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«УралАОС»: В Екатеринбурге управляющие компании оставят без интернета сотни тысяч абонентов
13 октябрь 2017 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Абоненты в трех районах Екатеринбурга с 13 по 17 октября 2017 года могут остаться без интернета, сообщается на сайте «Уральской ассоциации операторов связи».
По сведениям «УралАОС», перебои могут возникнуть из-за «запланированных повреждений линий связи и порчи оборудования». В зоне риска оказались абоненты Железнодорожного, Кировского и Октябрьского районов города.
«В «УралАОС» это связывают с продолжающимся конфликтом между УК и операторами связи по вопросу беспрепятственного доступа к общедомовому имуществу многоквартирных домов. В результате возможных хулиганских действий могут пострадать сотни тысяч абонентов», — говорится в сообщении.
В ассоциации отмечают, что в июле 2017 года из-за конфликта «Ростелекома» и «Тагил Телекома» проблемы с доступом к интернету были у тысячи абонентов.
Массовые перебои со связью в Екатеринбурге прогнозируют не первый раз. Ранее провайдеры конфликтовали с администрацией города. Чиновники грозили обрезать провода, проведенные через опоры, принадлежащие ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».
По сведениям «УралАОС», перебои могут возникнуть из-за «запланированных повреждений линий связи и порчи оборудования». В зоне риска оказались абоненты Железнодорожного, Кировского и Октябрьского районов города.
«В «УралАОС» это связывают с продолжающимся конфликтом между УК и операторами связи по вопросу беспрепятственного доступа к общедомовому имуществу многоквартирных домов. В результате возможных хулиганских действий могут пострадать сотни тысяч абонентов», — говорится в сообщении.
В ассоциации отмечают, что в июле 2017 года из-за конфликта «Ростелекома» и «Тагил Телекома» проблемы с доступом к интернету были у тысячи абонентов.
Массовые перебои со связью в Екатеринбурге прогнозируют не первый раз. Ранее провайдеры конфликтовали с администрацией города. Чиновники грозили обрезать провода, проведенные через опоры, принадлежащие ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».
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