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«УралАОС»: В Екатеринбурге управляющие компании оставят без интернета сотни тысяч абонентов

13 октябрь 2017 (12:03)

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Абоненты в трех районах Екатеринбурга с 13 по 17 октября 2017 года могут остаться без интернета, сообщается на сайте «Уральской ассоциации операторов связи».

По сведениям «УралАОС», перебои могут возникнуть из-за «запланированных повреждений линий связи и порчи оборудования». В зоне риска оказались абоненты Железнодорожного, Кировского и Октябрьского районов города.

«В «УралАОС» это связывают с продолжающимся конфликтом между УК и операторами связи по вопросу беспрепятственного доступа к общедомовому имуществу многоквартирных домов. В результате возможных хулиганских действий могут пострадать сотни тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

В ассоциации отмечают, что в июле 2017 года из-за конфликта «Ростелекома» и «Тагил Телекома» проблемы с доступом к интернету были у тысячи абонентов.

Массовые перебои со связью в Екатеринбурге прогнозируют не первый раз. Ранее провайдеры конфликтовали с администрацией города. Чиновники грозили обрезать провода, проведенные через опоры, принадлежащие ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление».

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