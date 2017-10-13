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Сумма просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области выросла в 3,2 раза

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. На 1 октября 2017 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате в Свердловской области составила 11 млн 908 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Свердловскстата.



По сравнению с 1 сентября 2017 года показатель вырос на 8 млн 189 тыс. руб. или в 3,2 раза.



В списке предприятий, которые сформировали просроченную задолженность, числятся три организации по производству пара и горячей (тепловой энергии) котельными, строительно-монтажных работ и деятельности школ подготовки водителей автотранспортных средств. Все они не относятся к субъектам малого предпринимательства.

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