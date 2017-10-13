Новости дня
В Екатеринбурге закрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД
13 октябрь 2017 (11:32)
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга закрыли разворот на проспекте Космонавтов для водителей, которые едут в сторону города и хотят развернуться обратно к ЕКАД. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.
«Закрыли навсегда в связи с аварийностью участка. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения, в которой всегда участвуют представители ГИБДД. Развернуться можно будет чуть дальше на большой развязке», — говорится в сообщении.
«Закрыли навсегда в связи с аварийностью участка. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения, в которой всегда участвуют представители ГИБДД. Развернуться можно будет чуть дальше на большой развязке», — говорится в сообщении.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге временно закрыли парковку на площади 1905 года
- В Екатеринбурге из-за бесхозного предмета закрыли станцию метро «Проспект Космонавтов»
- В Екатеринбурге до середины июня 2017 года закрыли движение по улице Пирогова
- В Екатеринбурге закрыли станцию метро «Проспект Космонавтов»
- В Екатеринбурге закрыли проезд транспорта по переулку Батумскому
Loading...