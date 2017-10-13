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В Екатеринбурге закрыли разворот на проспекте Космонавтов в сторону ЕКАД

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга закрыли разворот на проспекте Космонавтов для водителей, которые едут в сторону города и хотят развернуться обратно к ЕКАД. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации муниципалитета.



«Закрыли навсегда в связи с аварийностью участка. Решение принято на комиссии по безопасности дорожного движения, в которой всегда участвуют представители ГИБДД. Развернуться можно будет чуть дальше на большой развязке», — говорится в сообщении.

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