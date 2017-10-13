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Студенты Магнитогорского политехнического колледжа примут участие в WorldSkills Competition-2017

УрБК, Магнитогорск, 13.10.2017. Завтра в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби стартует 44-ый чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills Competition-2017. В составе сборной России двое магнитогорцев — студенты Магнитогорского политехнического колледжа Александр Арапов и Максим Аксёнов, которые выступят в компетенции «Мехатроника».



Как сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК», они осваивают в колледже автоматизацию технологических процессов и производств. Александр и Максим уже имеют успешный опыт выступлений на соревнованиях различного уровня — за плечами у магнитогорцев первое место в региональном отборе и победа на всероссийских состязаниях мехатроников. Ребята проходили практику на ММК в ЛПЦ-11 и в будущем планируют трудоустроится на Магнитогорский металлургический комбинат. К чемпионату в Абу-Даби представители Магнитки целенаправленно готовятся с декабря 2016 года.



Предыдущий 43-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству Worldskills Competition проходил в августе 2015 года в Сан-Паулу (Бразилия). В нем также участвовали магнитогорские мехатроники, тогдашние студенты Политехнического колледжа Александр Карнаухов и Константин Кременцов, команда которых заняли 14 место среди 40 команд и стала обладательницей престижной медали «За высшее мастерство». Успех магнитогорцев был даже отмечен благодарностью президента РФ Владимира Путина. В Абу-Даби уже будут состязаться 80 команд, но основательная подготовка магнитогорцев позволяет им рассчитывать на высокое место.



Мехатроника, как новейшая специализация в профессиональном образовании, появилась в Магнитогорске вследствие масштабной модернизации производства, проходящей на Магнитогорском металлургическом комбинате. Политехнический колледж, являющийся базовым учебным заведением по подготовке рабочих кадров для Магнитогорского металлургического комбината, начал подготовку по компетенции «Мехатроника» в декабре 2012 года. Это направление является одним из приоритетных в подготовке квалифицированных рабочих кадров. Большой вклад в подготовку студентов и создание учебной базы для этого направления внес комбинат.



44-ый чемпионат мира WorldSkills Competition пройдёт с 14 по 19 октября в Абу-Даби. В борьбу за медали вступят более 1 300 молодых специалистов из 76 стран-участниц международного движения. Национальная сборная WorldSkills Russia в третий раз представит свою страну на мировом чемпионате: впервые Россия выступила на первенстве в 2013 году в Лейпциге, а во второй раз — в бразильском Сан-Паулу, откуда привезла шесть медалей за профессионализм.

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