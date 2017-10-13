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«АвтоВАЗ» отзывает 19,6 тыс. автомобилей Lada XRAY

УрБК, Москва, 13.10.2017. ПАО «АвтоВАЗ» отзывает 19 тыс. 668 транспортных средств марки Lada XRAY. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Отзыву подлежат автомобили, реализованные с февраля 2016 года по сегодняшний день, из-за возможного перетирания жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки.



На транспортных средствах Lada XRAY будет выполнена приклейка защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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