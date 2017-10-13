Новости дня

Производители мясной продукции заплатят штраф 22 млн рублей за поставку брака в Свердловскую область

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. Производителей мясной продукции по итогам третьего квартала 2017 года оштрафовали на 21,9 млн руб. за поставки брака в Свердловскую область. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Всего за указанный период специалисты ведомства проверили 103 т мясной продукции. Из них забраковано 4 т (4%). Большая часть изъятой продукции оказалась фальсификатом.



Всего штрафным санкциям Роспотребнадзор подверг 11 производителей. Кроме того, в правоохранительные органы направлены четыре материала с требованием о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: