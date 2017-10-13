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Провайдеры предупредили о перебоях со связью в Екатеринбурге из-за ремонта Макаровского моста

13 октябрь 2017 (10:08)

УрБК, Екатеринбург, 13.10.2017. В Екатеринбурге 13 октября 2017 года могут возникнуть перебои с интернетом из-за ремонта Макаровского моста. О проблемах со связью пользователей предупредила компания «Скайнет-онлайн».

«В районе улиц Московская, Шейнкмана, Энергостроителей, набережная Рабочей Молодежи в связи с реконструкцией Макаровского моста и необходимостью переноса оптического кабеля возможны продолжительные перерывы связи (до 4 часов)», — говорится в сообщении компании.

Пользователи других провайдеров предупреждения о перебоях со связью из-за ремонта Макаровского моста до настоящего времени не получали.

Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге ведется с 20 сентября 2017 года. С 7 октября путепровод полностью перекрыт для движения. В результате в городе серьезно осложнено транспортное сообщение.

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